Entrega SEyD becas a cerca de 600 estudiantes del Conalep en Ciudad Juárez

Los apoyos económicos buscan fortalecer la permanencia escolar en el nivel medio superior.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), entregó apoyos económicos a cerca de 600 estudiantes en Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias.

La entrega de Becas de Reafiliación y/o Retención de Alumnas y Alumnos de Educación Media Superior se realizó en la Extensión Académica del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST), con la participación de autoridades educativas del subsistema.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, informó que para este programa se destinaron recursos por un millón 773 mil pesos, en beneficio de 591 estudiantes de distintos planteles del Conalep en Ciudad Juárez, de los cuales 97 pertenecen a la Extensión Académica del CAST.

Bazán Flores destacó que el Conalep cuenta con un capital humano comprometido con la formación de las y los estudiantes, y subrayó que este tipo de apoyos contribuye a fortalecer la pertinencia educativa, el crecimiento de la matrícula y el respaldo a las familias.

Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEyD, Guillermo Márquez Lizalde, reconoció el trabajo coordinado de la comunidad educativa del Conalep para impulsar el desarrollo académico de las y los jóvenes chihuahuenses.

Señaló que estos apoyos representan una herramienta importante para fortalecer la permanencia escolar y ampliar las oportunidades para que el alumnado continúe con su formación académica.

Durante el evento, la estudiante Sinahi Prieto Simental dirigió un mensaje en representación de sus compañeras y compañeros, en el que agradeció la entrega de los apoyos y destacó que este incentivo contribuye a motivar a las y los estudiantes a continuar con sus estudios.

