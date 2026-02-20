Entrega Municipio rehabilitación en COBACH SEA con Presupuesto Participativo 2025

Publicidad - LB2 -

Invierten 3.3 millones de pesos en remodelación de aulas y sanitarios tras obtener 4,748 votos ciudadanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de la rehabilitación del Colegio de Bachilleres plantel SEA (Sistema de Enseñanza Abierta), obra ejecutada mediante el programa de Presupuesto Participativo 2025.

El proyecto contempló la remodelación de aulas, instalación de piso cerámico y rehabilitación de sanitarios para alumnas y alumnos, con una inversión de 3 millones 300 mil pesos. La propuesta resultó ganadora al obtener 4 mil 748 votos ciudadanos, lo que permitió su financiamiento con recursos municipales.

Durante el acto protocolario, autoridades municipales, directivos, docentes, estudiantes y madres y padres de familia celebraron la culminación de los trabajos, que también beneficiarán a estudiantes del Plantel 19 que comparten instalaciones.

El director del plantel, Lorenzo Tarango Méndez, destacó que la mejora en infraestructura impacta directamente en el entorno educativo y en las condiciones de aprendizaje de la comunidad escolar.

Por su parte, el alcalde Pérez Cuéllar resaltó que Ciudad Juárez mantiene una de las mayores inversiones en educación pública y Presupuesto Participativo a nivel nacional, tanto en monto como en proporción del gasto total.

“El dinero es de las y los juarenses y son ustedes quienes deciden en qué se invierte”, expresó.

En representación del alumnado, Alondra Esther Hernández Hernández agradeció la implementación de este mecanismo de participación ciudadana, al considerar que fortalece el sentido de pertenencia y mejora el entorno escolar. Asimismo, Eduardo Gutiérrez Morales, estudiante y padre de familia, subrayó que la organización comunitaria permitió que el plantel fuera favorecido.

El Presupuesto Participativo se ha consolidado en Ciudad Juárez como un instrumento de decisión ciudadana, mediante el cual la comunidad define directamente obras y proyectos prioritarios en distintos sectores de la ciudad.

