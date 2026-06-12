Conocen regidores programa de iniciación musical para niñas y niños del Valle de Juárez

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La iniciativa impulsa el aprendizaje musical en comunidades rurales mediante actividades lúdicas dirigidas a la infancia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural conocieron los avances y necesidades del programa Jugar el Sonido, prácticas lúdicas de iniciación musical para infancias en territorios fronterizos, una iniciativa orientada a fomentar el acercamiento de niñas, niños y adolescentes a la música y la cultura en comunidades rurales del Valle de Juárez.

Durante una reunión de trabajo, la coordinadora del proyecto, Gema Olivares Moncada, presentó a los regidores los alcances del programa, que actualmente beneficia a menores de edad de localidades como San Agustín, así como de los poblados de Juárez y Reforma.

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La regidora Mayra Karina Castillo Tapia, coordinadora de la Comisión de Desarrollo Rural, y el regidor José Mauricio Padilla recibieron información sobre las actividades que se desarrollan para fortalecer la formación artística y cultural de la niñez en la zona rural.

Olivares Moncada explicó que el programa inició en 2020 y atiende a niñas y niños de entre 3 y 12 años de edad. Para ello, un equipo de cuatro maestros se traslada de manera periódica a San Agustín para impartir actividades enfocadas en la enseñanza musical.

La metodología utilizada se basa en el juego como herramienta de aprendizaje, permitiendo que las y los participantes desarrollen habilidades relacionadas con la lectura de notas musicales, el canto y la apreciación de la música orquestal.

La coordinadora del proyecto planteó la necesidad de gestionar apoyos que permitan ampliar la cobertura del programa y fortalecer las condiciones en las que se desarrollan las actividades.

Entre las necesidades expuestas se encuentran la adquisición de instrumentos musicales, equipo complementario y otros insumos que contribuyan al crecimiento de la iniciativa y a mejorar la experiencia de aprendizaje de las infancias participantes.

La regidora Castillo Tapia expresó la disposición de la Comisión para buscar mecanismos de apoyo y recursos que permitan consolidar el programa y ampliar las oportunidades de acceso a actividades culturales para niñas y niños de las comunidades rurales del municipio.

El proyecto forma parte de los esfuerzos orientados a promover el desarrollo integral de la infancia a través de la educación artística y el fortalecimiento de espacios culturales en las zonas alejadas de la mancha urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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