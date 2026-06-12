InicioEstadoJuárez / El Paso

Conocen regidores programa de iniciación musical para niñas y niños del Valle de Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La iniciativa impulsa el aprendizaje musical en comunidades rurales mediante actividades lúdicas dirigidas a la infancia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural conocieron los avances y necesidades del programa Jugar el Sonido, prácticas lúdicas de iniciación musical para infancias en territorios fronterizos, una iniciativa orientada a fomentar el acercamiento de niñas, niños y adolescentes a la música y la cultura en comunidades rurales del Valle de Juárez.

Durante una reunión de trabajo, la coordinadora del proyecto, Gema Olivares Moncada, presentó a los regidores los alcances del programa, que actualmente beneficia a menores de edad de localidades como San Agustín, así como de los poblados de Juárez y Reforma.

- Publicidad - HP1

La regidora Mayra Karina Castillo Tapia, coordinadora de la Comisión de Desarrollo Rural, y el regidor José Mauricio Padilla recibieron información sobre las actividades que se desarrollan para fortalecer la formación artística y cultural de la niñez en la zona rural.

Olivares Moncada explicó que el programa inició en 2020 y atiende a niñas y niños de entre 3 y 12 años de edad. Para ello, un equipo de cuatro maestros se traslada de manera periódica a San Agustín para impartir actividades enfocadas en la enseñanza musical.

La metodología utilizada se basa en el juego como herramienta de aprendizaje, permitiendo que las y los participantes desarrollen habilidades relacionadas con la lectura de notas musicales, el canto y la apreciación de la música orquestal.

La coordinadora del proyecto planteó la necesidad de gestionar apoyos que permitan ampliar la cobertura del programa y fortalecer las condiciones en las que se desarrollan las actividades.

Entre las necesidades expuestas se encuentran la adquisición de instrumentos musicales, equipo complementario y otros insumos que contribuyan al crecimiento de la iniciativa y a mejorar la experiencia de aprendizaje de las infancias participantes.

La regidora Castillo Tapia expresó la disposición de la Comisión para buscar mecanismos de apoyo y recursos que permitan consolidar el programa y ampliar las oportunidades de acceso a actividades culturales para niñas y niños de las comunidades rurales del municipio.

El proyecto forma parte de los esfuerzos orientados a promover el desarrollo integral de la infancia a través de la educación artística y el fortalecimiento de espacios culturales en las zonas alejadas de la mancha urbana.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Rechaza mayoría movilizaciones de la CNTE en Ciudad de México, según encuesta

Más de dos terceras partes de los participantes desaprobaron las protestas realizadas durante el...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

La naturaleza NO juega; el hombre SÍ

El desorden del hombre es la causa de las desgracias de la humanidad y la desventura del individuo.
Plumas

CARTAPACIO | Anacoreta Postcovidiano

Ya tiene más de cuatro años que bauticé a mi hermano del alma Ricardo...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto