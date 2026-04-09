Inaugura Maru Campos Colector Viñedos para mejorar drenaje en Ciudad Juárez

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La obra beneficiará a más de 441 mil habitantes y tuvo una inversión superior a 188 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos inauguró el Colector Viñedos en Ciudad Juárez, una obra de infraestructura hidráulica destinada a mejorar el sistema de alcantarillado y las condiciones sanitarias en la ciudad.

El proyecto, que implicó una inversión estatal superior a 188 millones de pesos, beneficiará a más de 441 mil habitantes, al fortalecer la conducción de aguas residuales y reducir riesgos de fallas en la red.

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Durante el evento, la mandataria estatal destacó la importancia de impulsar obras que garanticen servicios públicos eficientes y acordes al crecimiento urbano, como parte de la estrategia de su administración.

“Las y los juarenses merecen lo mejor. Aquí seguimos construyendo la ciudad que merecen, una ciudad más ordenada, más segura y más justa”

La obra incluyó la instalación de 990 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 96 pulgadas, además de 2 mil 360 metros de colector sanitario, lo que incrementa la capacidad del sistema y contribuye a prevenir hundimientos.

Asimismo, se colocaron 600 metros de línea morada, destinada al riego de 10 parques en la zona, lo que forma parte de un enfoque integral en el manejo del agua.

En el acto también se tomó protesta a 50 trabajadoras de la JMAS como integrantes del programa “Cascos Rosas”, orientado a promover la participación y liderazgo de las mujeres en el sector hídrico.

La inauguración se enmarca en las acciones estatales para fortalecer la infraestructura básica en la frontera, con impacto directo en la calidad de vida de la población.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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