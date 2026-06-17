Invita Gobierno del Estado a vivir el segundo partido de México en la Fiesta Mundialista 2026

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Las actividades se realizarán este jueves en plazas públicas de Chihuahua, Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Jiménez.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado convocó a la ciudadanía a participar en las actividades de la Fiesta Mundialista 2026, que este jueves 18 de junio tendrá como principal atractivo la transmisión en vivo del segundo partido de la Selección Mexicana dentro de la Copa del Mundo.

Las actividades iniciarán a partir de las 18:00 horas en diferentes plazas públicas de la entidad, donde se instalarán megapantallas para seguir el encuentro entre México y Corea del Sur, programado para las 19:00 horas.

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Además de la transmisión del partido, las sedes contarán con actividades recreativas, concursos, dinámicas familiares, activaciones deportivas y espacios de convivencia para niñas, niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de fortalecer el ambiente festivo en torno al torneo internacional.

En Chihuahua capital, la celebración se llevará a cabo en la Plaza del Ángel, mientras que en Ciudad Juárez la sede será el Parque Central. En Cuauhtémoc, las actividades se desarrollarán en el Estadio Monumental.

Por su parte, en Delicias los aficionados podrán reunirse en el Gran Estadio de Beisbol, mientras que en Parral la transmisión se realizará en la Plaza de la Identidad y en Jiménez en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal.

Como parte de la programación también se contempla un Social Running Mundialista, además de diversas dinámicas para promover la participación ciudadana y el disfrute familiar durante el desarrollo de la justa deportiva.

La administración estatal informó que la Fiesta Mundialista 2026 se extenderá durante 40 días, periodo en el que se transmitirán distintos encuentros del torneo. El próximo compromiso de la Selección Mexicana será el 24 de junio frente a la selección de Chequia.

Ante las altas temperaturas registradas en la entidad, las autoridades recomendaron a los asistentes mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, exhortaron a respetar las indicaciones de Protección Civil, identificar los puntos de atención médica y seguir los protocolos de seguridad establecidos en cada sede para garantizar un ambiente seguro para todas las familias participantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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