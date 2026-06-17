Presenta Turismo plataforma digital para promover atractivos y negocios de Aldama

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La herramienta Paldama.com reúne información sobre balnearios, gastronomía, hospedaje y servicios turísticos del municipio.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo del Estado y el Gobierno Municipal de Aldama presentaron la plataforma digital Paldama.com, una herramienta diseñada para fortalecer la promoción turística de la región y facilitar el acceso a información sobre sus principales atractivos y servicios.

El portal reúne datos de negocios y sitios de interés del municipio, incluyendo balnearios, sotoleras, restaurantes, establecimientos de comida rápida, opciones de hospedaje, servicios turísticos, atracciones y productos regionales, con el propósito de incentivar la llegada de visitantes.

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La plataforma ofrece información detallada de cada establecimiento, como horarios de atención, ubicación, medios de contacto, enlaces a redes sociales y galerías fotográficas, mediante espacios individuales diseñados para facilitar la consulta de los usuarios.

Las autoridades informaron que el uso de la herramienta es completamente gratuito, tanto para quienes la consultan como para los comercios y prestadores de servicios que forman parte de la oferta promocional.

A través de esta iniciativa, cualquier persona con acceso a internet podrá conocer las características y atractivos de Aldama mediante la página web, la aplicación digital o a través de códigos QR habilitados para su consulta.

La presentación fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, y la presidenta municipal de Aldama, Sandra Judith Galindo Sinecio, acompañados por representantes estatales y municipales vinculados al sector turístico.

“Aldama es la tierra de los balnearios y la buena gastronomía. Es un verdadero oasis para la ciudad de Chihuahua. Estamos a solo unos minutos de distancia, y cualquier día de la semana se puede venir a disfrutar del arte, la cultura y las experiencias que ofrece esta región”.

Las autoridades señalaron que la plataforma busca fortalecer la visibilidad de los negocios locales y consolidar a Aldama como un destino cercano para el turismo regional, aprovechando su oferta gastronómica, recreativa y cultural.

En el evento también participaron el subsecretario de Turismo, Enrique Toledo García; el síndico municipal, Pablo Sosa Morales; el director de Promoción Turística de Chihuahua, Germán Orrantia Calderón; y el director de Economía y Turismo de Aldama, Domingo López.

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