Mantiene Protección Civil alerta por fuertes vientos, tolvaneras y lluvias en Chihuahua

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Las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora en el norte del estado, mientras que se prevén lluvias con actividad eléctrica y granizo en varias regiones.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las próximas 48 horas continuarán las condiciones meteorológicas que favorecen fuertes ráfagas de viento, posibles tolvaneras y lluvias en distintas regiones de Chihuahua, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

Para este miércoles 17 de junio se pronostican rachas superiores a los 65 kilómetros por hora en municipios del norte y noreste de la entidad, entre ellos Juárez, Ahumada, Ojinaga y Coyame, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras debido a la presencia de tolvaneras.

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Las autoridades advirtieron sobre posibles afectaciones en los tramos Chihuahua-Juárez y Juárez-Janos, donde las corrientes de aire podrían generar acumulación de polvo y complicar la circulación vehicular.

Además, se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en regiones del noroeste, oeste, suroeste y centro del estado. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en zonas serranas y de transición.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente continuará extremadamente caluroso. Se prevén máximas de 42 grados centígrados en Ojinaga, 39 grados en Ciudad Juárez, 37 grados en Delicias y Camargo, y 36 grados en la ciudad de Chihuahua.

Para el jueves 18 de junio persistirán las condiciones de viento intenso, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora en municipios fronterizos como Ahumada, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero. También existe posibilidad de tolvaneras en los tramos carreteros Sacramento-Juárez y Juárez-Ascensión.

Las lluvias podrían intensificarse en el oeste y suroeste del estado, donde se prevén acumulados de entre 25.1 y 50 milímetros en municipios como Urique, Batopilas y Guachochi, considerados entre los de mayor probabilidad de precipitaciones durante este periodo.

Ante este panorama, la CEPC recomendó a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada, conducir con precaución ante la presencia de polvo y no intentar cruzar arroyos, cauces o vados durante lluvias intensas.

La dependencia exhortó además a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender oportunamente las indicaciones emitidas por las autoridades de protección civil de cada municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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