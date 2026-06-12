Refuerza Limpia labores de saneamiento en la glorieta del Kilómetro 20

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Personal municipal retira basura, escombro y llantas para mejorar la seguridad y la imagen urbana en el sur de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia intensificó los trabajos de saneamiento en la glorieta del Kilómetro 20 como parte de las acciones complementarias de la Cruzada del Cambio 2026, con el objetivo de mantener en mejores condiciones uno de los principales accesos al sur de Ciudad Juárez.

Las labores son realizadas por cuadrillas del sector suroriente, que llevan a cabo barrido manual, recolección de basura, retiro de escombro, llantas y otros residuos que se acumulan en la zona debido al constante tránsito de vehículos de carga y transporte de materiales.

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De acuerdo con el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, el sector presenta una problemática recurrente relacionada con la dispersión de residuos durante el traslado de mercancías y materiales de desecho.

“El Kilómetro 20 es una zona que se contamina con mucha frecuencia por el alto flujo de camiones y transporte de residuos. Estamos realizando nuevamente labores de limpieza para mantener este espacio en mejores condiciones y reducir riesgos para quienes circulan por el sector”.

El funcionario señaló que uno de los problemas más frecuentes es la caída de tarimas de madera desde vehículos de carga. Al ser aplastadas por el tránsito vehicular, estas estructuras se fragmentan y generan astillas que pueden representar un riesgo para los automovilistas.

La dependencia advirtió que estos residuos han provocado daños en algunos vehículos, particularmente ponchaduras de neumáticos, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas preventivas durante el transporte de materiales.

Solís Kanahan exhortó a las empresas transportistas y a la industria maquiladora a verificar que las cargas se encuentren debidamente aseguradas antes de salir a circulación, especialmente cuando se trasladan residuos o materiales susceptibles de dispersarse en la vía pública.

Asimismo, recomendó que las cargas sean cubiertas adecuadamente, que las tolvas vacías permanezcan cerradas y que se realicen revisiones finales en los accesos de salida para evitar que residuos terminen sobre las vialidades.

Las acciones forman parte de los esfuerzos municipales para mejorar la limpieza urbana, fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos para quienes transitan diariamente por este importante corredor de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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