Entrega JMAS donativo de 800 mil pesos a Cruz Roja en Ciudad Juárez

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Los recursos serán destinados a gastos operativos de las tres unidades médicas de la institución.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) entregó un donativo de 800 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Juárez, como parte de las acciones de apoyo social impulsadas por el organismo operador.

Durante la entrega, el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón Barraza, destacó que la aportación responde al compromiso de mantener cercanía con la comunidad y fortalecer a instituciones que brindan atención directa a la ciudadanía.

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El recurso económico fue entregado con el respaldo del Consejo de Administración de la JMAS, integrado por 12 consejeros ciudadanos, quienes avalaron la aportación destinada a la institución de asistencia médica.

“Este donativo es importantísimo. Independientemente del cariño personal que le tengo a la Cruz Roja, quiero decir que para nosotros el tema social es muy importante para mantener la cercanía con la comunidad”, expresó Marco Licón Barraza.

Por su parte, la directora de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Juárez, Norma Guadalupe Domínguez, agradeció el apoyo otorgado y señaló que los recursos serán utilizados para cubrir gastos operativos de las tres unidades médicas que funcionan en la ciudad.

La representante de la institución explicó que el costo mensual de operación asciende a aproximadamente 2 millones 500 mil pesos, monto necesario para sostener la atención médica y los servicios de emergencia que diariamente se ofrecen a la población.

La Cruz Roja en Ciudad Juárez cuenta con más de 200 trabajadores y alrededor de 50 voluntarios, quienes brindan más de 6 mil servicios mensuales entre consultas, traslados y atenciones de emergencia.

“El hecho de que la JMAS se sume a la Cruz Roja nos da la satisfacción de seguir luchando y ofreciendo el mismo servicio a la ciudadanía”, señaló Norma Guadalupe Domínguez.

La institución recordó además que la Colecta Nacional de la Cruz Roja permanecerá activa hasta diciembre, con el propósito de continuar recaudando fondos para mantener sus operaciones y ampliar los servicios de atención médica y de emergencia en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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