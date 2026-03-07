Entrega Gobierno de Chihuahua becas del Programa de Estancias Infantiles en Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de 3 mil 500 niñas y niños recibirán apoyo mediante subsidios dirigidos a centros de atención infantil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), entregó apoyos del Programa de Becas de Estancias Infantiles en Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer a familias que requieren servicios de cuidado y atención para sus hijas e hijos.

La entrega se realizó en las instalaciones de Pueblito Mexicano, donde participaron madres, padres de familia y personal de los Centros de Atención Infantil afiliados al programa.

Durante el evento, el representante de la Oficina de la Gubernatura, Carlos Ortiz, destacó que esta iniciativa busca respaldar a las familias que enfrentan dificultades para cubrir los servicios de cuidado infantil.

“Esta iniciativa refleja la visión humanista del Gobierno del Estado, al poner a las personas en el centro de sus decisiones y trabajar para que las familias reciban el respaldo que les permita salir adelante”.

Por su parte, Cecilia Mendoza, directora del Ichdii en la zona norte, informó que el programa beneficiará a más de 3 mil 500 niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez, mediante subsidios que se entregan directamente a 110 Centros de Atención Infantil integrados a la red estatal.

La funcionaria explicó que, en conjunto, estos espacios brindan atención a más de 7 mil 500 menores de edad en distintas modalidades de cuidado y desarrollo infantil.

El programa contempla tres tipos de becas, entre ellas el apoyo estándar de mil pesos para familias con ingresos menores a 16 mil pesos mensuales, así como una beca por vulnerabilidad extrema, dirigida a madres solteras, familias numerosas o personas en situación económica que les impide cubrir el costo del servicio.

También se incluye una beca por orfandad, destinada a niñas y niños cuya madre haya sido víctima de feminicidio u otras circunstancias que requieran tutela especial.

Mendoza explicó que el Gobierno del Estado realiza el pago directamente a los centros infantiles, una vez que se verifica la asistencia mínima de 15 días del menor mediante los formatos establecidos en las reglas de operación.

La funcionaria agregó que esta estrategia forma parte de una política integral de atención a la infancia, que incluye otros programas sociales como los desayunos escolares, los cuales benefician a más de 30 mil niñas y niños en Ciudad Juárez.

