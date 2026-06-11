Entrega DIF Estatal apoyos de movilidad y rehabilitación a personas con discapacidad en Juárez

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Beneficiarios recibieron prótesis, órtesis y carriolas especializadas para fortalecer su autonomía y calidad de vida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal realizó la entrega de 14 apoyos funcionales en Ciudad Juárez, consistentes en seis prótesis, cinco órtesis y tres carriolas PCI, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la atención y rehabilitación de personas con discapacidad.

La entrega fue coordinada por personal especializado de la Dirección de Rehabilitación del DIF Estatal, con el objetivo de facilitar la movilidad, la independencia y la inclusión de las personas beneficiarias en sus actividades diarias.

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Los dispositivos fueron elaborados y adaptados de manera individual, de acuerdo con las necesidades específicas de cada usuario, con el propósito de mejorar su funcionalidad y apoyar sus procesos de rehabilitación.

Las prótesis y órtesis permitirán a los beneficiarios contar con herramientas especializadas para desarrollar sus actividades cotidianas, mientras que las carriolas PCI fueron destinadas a niñas y niños con parálisis cerebral infantil para brindarles mayor seguridad y movilidad.

“Este tipo de apoyos representan una herramienta fundamental para que las personas puedan desarrollar sus actividades con mayor autonomía y continuar con sus procesos de rehabilitación”.

El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Jesús Hiram Mendoza Rodríguez, destacó la importancia de estos apoyos para fortalecer la independencia de las personas con discapacidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.

La entrega forma parte de los programas permanentes de asistencia y rehabilitación que opera el DIF Estatal en distintas regiones de Chihuahua, enfocados en ampliar el acceso a servicios especializados y apoyos funcionales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el DIF Estatal buscan reforzar la atención integral de las personas con discapacidad, así como brindar mayores oportunidades de inclusión y bienestar a las familias juarenses.

“Los apoyos fueron otorgados con el propósito de facilitar la movilidad, la independencia y la participación de las personas usuarias en sus actividades cotidianas”.

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