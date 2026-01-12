Entrega Atención Ciudadana del Suroriente leña a familias de San Isidro y Loma Blanca

Publicidad - LB2 -

La jornada incluyó apoyo ante el frío y entrega de juguetes a niñas y niños de ambos ejidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente realizó la entrega de leña y juguetes a habitantes de los ejidos San Isidro y Loma Blanca, como parte de una jornada de atención directa enfocada en apoyar a las familias ante las bajas temperaturas que se registran durante el mes de enero.

El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que estas acciones se llevaron a cabo por instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de atender de manera directa a comunidades ubicadas en esta zona del municipio.

Durante el recorrido, el personal operativo entregó leña para el calentamiento de los hogares, así como juguetes para niñas y niños, con el fin de mitigar los efectos del frío y generar un impacto positivo en las familias del sector.

“Durante este recorrido llevamos alegría a las niñas y niños con la entrega de juguetes, además de brindar apoyo a las familias con la entrega de leña para hacer frente a las bajas temperaturas de este mes de enero”, expresó el funcionario.

Valencia Carrasco destacó que la Coordinación mantiene un enfoque de trabajo en territorio, priorizando el contacto directo con la ciudadanía para escuchar, canalizar y atender las necesidades de los distintos sectores del suroriente de Ciudad Juárez.

Finalmente, señaló que este tipo de jornadas forman parte de una estrategia permanente del Gobierno Municipal para acercar apoyos sociales a las comunidades que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad durante la temporada invernal.

