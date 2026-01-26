Critica Sánchez que recursos federales a Cuba impedirían mejorar infraestructura escolar en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El diputado afirmó que con esos fondos podrían equiparse planteles con calefacción, gas y agua caliente.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Francisco Sánchez aseguró que Chihuahua podría garantizar condiciones dignas en sus escuelas públicas, como calefacción, gas y agua caliente, si el Gobierno federal priorizara la inversión educativa sobre el envío de recursos a Cuba, a lo que calificó como una decisión política equivocada por parte de Morena.

El legislador sostuvo que mientras en distintos municipios del estado se suspenden clases por la falta de infraestructura adecuada para enfrentar las bajas temperaturas, el gobierno federal destina miles de millones de pesos al extranjero, situación que, dijo, afecta directamente a niñas, niños y adolescentes del norte del país.

“Con una fracción de lo que Morena envía a Cuba, Chihuahua podría tener cada escuela equipada con calentón, gas y agua, con las condiciones dignas para el aprendizaje”, declaró.

- Publicidad - HP1

Sánchez señaló que miles de planteles educativos en la entidad enfrentan inviernos extremos sin contar con servicios básicos, lo que impacta en el rendimiento escolar, la salud del alumnado y la permanencia educativa, especialmente en zonas rurales y de alta marginación.

El diputado afirmó que la problemática no radica en la falta de recursos públicos, sino en las prioridades de gasto del Gobierno federal, al considerar que se ha optado por destinar fondos a causas ideológicas y compromisos internacionales, en lugar de fortalecer la infraestructura educativa básica.

“Mientras el dinero público se va al extranjero, en Chihuahua hay escuelas sin calefacción, sin agua y sin gas. Eso no es austeridad, es abandono”, enfatizó.

Finalmente, el legislador reiteró que la atención a la niñez y juventud chihuahuense debe ser prioritaria, particularmente ante las condiciones climáticas que afectan de manera recurrente al estado durante la temporada invernal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.