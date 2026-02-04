Emite Protección Civil aviso por viento y bajas temperaturas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Se prevén rachas de hasta 45 km/h y mínima de 2 grados este miércoles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este miércoles 4 de febrero se mantiene un aviso por variaciones en la velocidad del viento, así como una advertencia preventiva por temperaturas mínimas bajas para el municipio de Juárez.

Para este día se pronostica una temperatura máxima de 16 grados centígrados, con cielo mayormente soleado y probabilidad de precipitación de entre 0 y 3 por ciento, sin condiciones relevantes de lluvia.

El viento se presentará con velocidades sostenidas de 5 a 28 kilómetros por hora, mientras que las rachas podrían alcanzar entre 29 y 45 kilómetros por hora, por lo que se recomendó extremar precauciones, especialmente al conducir y en zonas con anuncios, techumbres ligeras o estructuras susceptibles al viento.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta una mínima de 2 grados centígrados, razón por la cual se mantiene activa la advertencia preventiva para evitar afectaciones a la salud, principalmente en población vulnerable.

En el periodo nocturno, el viento oscilará entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 21 a 35 kilómetros por hora, cielo mayormente despejado y sin probabilidad significativa de precipitaciones.

En el pronóstico extendido, Protección Civil señaló que para el jueves se espera una temperatura máxima de 16 grados y mínima de 4 grados centígrados, con viento de 5 a 24 kilómetros por hora, rachas de 25 a 30 kilómetros por hora, cielo soleado y baja probabilidad de lluvia.

Para el viernes, las condiciones climáticas mostrarán una mejoría, con una máxima de 21 grados y mínima de 8 grados centígrados, cielo despejado, viento moderado y sin lluvias relevantes.

La dependencia municipal exhortó a la población a mantenerse abrigada durante las primeras horas del día y por la noche, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y atender las recomendaciones preventivas para reducir riesgos derivados de las condiciones meteorológicas.

