Emite Protección Civil alerta por viento y riesgo de incendios en Ciudad Juárez

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Autoridades prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas superiores a los 30 grados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió un aviso preventivo para este lunes ante las condiciones de viento de ligero a moderado y el riesgo de incendios derivado de la baja humedad y las ráfagas pronosticadas en distintos sectores de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte meteorológico, para este 18 de mayo se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados, con vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar velocidades de 26 a 50 kilómetros por hora.

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Además, las autoridades informaron que el cielo permanecerá soleado durante gran parte del día, con presencia de áreas de polvo y una probabilidad mínima de lluvia, estimada entre 0 y 2 por ciento.

Para la noche, el pronóstico indica un descenso de temperatura hasta los 18 grados centígrados, mientras que las condiciones de viento se mantendrán similares y el cielo permanecerá mayormente despejado.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones para prevenir incendios, especialmente evitando arrojar colillas de cigarro en zonas con vegetación seca, realizar quemas al aire libre o cualquier actividad que pueda generar fuego.

La dependencia municipal también pidió reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1, ante el incremento en las condiciones propicias para la propagación de incendios.

Asimismo, se informó que las temperaturas cálidas continuarán durante los próximos días en la región. Para el martes se pronostica una máxima de 33 grados y mínima de 18, mientras que el miércoles se esperan temperaturas de hasta 33 grados centígrados con mínimas de 19 grados, ambos días con cielo soleado y baja probabilidad de lluvia.

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