Invitan a juarenses a aprovechar contenedores de “Punto Limpio a tu Colonia”

Publicidad - LB2 -

Dirección de Limpia mantiene cuatro puntos de recolección para tiliches, muebles y llantas en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia invitó a la ciudadanía a aprovechar los contenedores del programa “Punto Limpio a tu Colonia”, instalados en distintos sectores de la ciudad para facilitar el depósito responsable de tiliches, muebles, llantas y otros objetos en desuso.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que uno de los puntos de recolección operará en coordinación con la Dirección de Ecología, como parte de la primera Jornada de Reciclaje de Gaspro.

- Publicidad - HP1

“Invitamos a la ciudadanía a que aproveche estos programas. En los últimos días hemos visto noticias muy lamentables de incendios que incluso han cobrado vidas de juarenses. Una buena herramienta de prevención es mantener limpios nuestros hogares y patios”, expresó.

Los contenedores permanecerán instalados hasta el lunes 18 de mayo en distintos sectores habitacionales de Ciudad Juárez.

Los puntos habilitados se localizan en el fraccionamiento Villa Residencial del Real, sobre la calle Satevó, entre Coruña y Castellón; en el fraccionamiento Las Haciendas, sobre avenida Hacienda Central, entre Hacienda Nonoava y Hacienda Batopilas.

También se encuentran en el fraccionamiento Oasis Revolución, en el cruce de avenida de Los Oasis y Teniente Daniel García, así como en Colonial del Sur, en las calles De Los Palacios y Eduarda Barbachano.

La Dirección de Limpia señaló que estos programas buscan evitar acumulación de basura y reducir riesgos sanitarios y de incendios en viviendas y espacios públicos.

El funcionario exhortó a las familias juarenses a utilizar tanto los puntos móviles como los contenedores fijos para deshacerse adecuadamente de artículos que ya no sean útiles y contribuir a mantener una ciudad más limpia y segura.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.