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Implementará Seguridad Vial operativo especial por festival Juárez en La Juárez 2026

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El cierre de la avenida Juárez iniciará este sábado y se mantendrá hasta la madrugada del domingo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial este sábado 16 de mayo con motivo del festival Juárez en La Juárez 2026, con el objetivo de resguardar a peatones y automovilistas durante el desarrollo del evento.

La corporación informó que en el operativo participarán 12 policías viales, además de seis unidades patrulla y cuatro motocicletas que estarán encargadas del control vial y cierres en la zona.

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El cierre de la avenida Juárez comenzará a las 08:00 horas del sábado y permanecerá vigente hasta después de las 03:00 de la madrugada del domingo 17 de mayo.

Debido a las restricciones vehiculares, las autoridades recomendaron a quienes utilizan el puente internacional tomar rutas alternas para incorporarse hacia los cruces fronterizos.

La ruta sugerida contempla circulación por el túnel de la avenida 16 de Septiembre, calle Ignacio Mejía, avenida Francisco Villa, Rivas Guillén, Ingeniero David Herrera Jordán, Cristóbal Colón, Manuel Doblado y calle Azucenas.

“Se invita a los usuarios de esta zona a tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar contratiempos”.

Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a conducir con cortesía, respetar señalamientos viales y evitar manejar bajo los efectos del alcohol durante el evento.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la cultura vial y prevenir incidentes en zonas de alta concentración de personas.

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