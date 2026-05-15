Invita IPACULT a celebrar el Día Internacional de los Museos con “Una Noche de Museo”

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El evento se realizará el 18 de mayo en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal con música, visuales y recorridos guiados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a participar en el evento “Una Noche de Museo”, actividad programada para el próximo 18 de mayo en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), en el marco del Día Internacional de los Museos.

La jornada iniciará a las 5:00 de la tarde y contempla actividades culturales y artísticas enfocadas en ofrecer nuevas experiencias para las y los visitantes dentro de uno de los principales espacios museísticos de la ciudad.

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La encargada del despacho del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que el objetivo es acercar propuestas culturales innovadoras que integren arte, música y recorridos históricos para distintos públicos.

“El MAHCH se suma a esta celebración con una visita guiada, un DJ set y proyección de visuales, acercando nuevas formas de vivir y disfrutar los museos”.

El programa contará con la participación de Fayuka Records en el DJ set, Oksipop con la proyección de visuales y Ulises Castañeda, quien encabezará una visita guiada por el recinto.

El Instituto informó que la actividad también busca fortalecer la difusión cultural y promover el museo como un espacio de convivencia, aprendizaje y diversidad artística en Ciudad Juárez.

El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal alberga seis salas permanentes relacionadas con el entorno natural de la región y las culturas del norte de México, particularmente la cultura Paquimé.

El recinto cuenta además con una sala dedicada al México prehispánico, un espacio enfocado en el conflicto histórico de El Chamizal y jardines de 3.5 hectáreas con réplicas arqueológicas y una reconstrucción de la Casa Grande de Paquimé.

El IPACULT reiteró la invitación a las familias juarenses para participar en esta celebración cultural y disfrutar de una experiencia distinta dentro del MAHCH.

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