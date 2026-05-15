Reporta OMEJ recuperación financiera y avances operativos en primer trimestre

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La operadora municipal destacó resultados positivos en estacionamientos y corralones durante reunión de Consejo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) presentó resultados favorables en materia financiera y operativa durante su reunión de Consejo correspondiente al primer trimestre del año.

La sesión fue encabezada por el director general de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, quien señaló que la operadora ha logrado una recuperación importante luego de enfrentar complicaciones económicas en años anteriores.

“Estamos satisfechos con el trabajo de esta reunión de consejo. Estamos dando un reporte muy favorable”.

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El funcionario indicó que actualmente tanto el sistema de estacionamientos como los corralones municipales operan con números positivos, por lo que afirmó que continuarán trabajando para mantener resultados favorables en los próximos meses.

Flores Castañeda también reconoció el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tras la detención de una presunta banda dedicada al robo de autopartes en corralones municipales.

Explicó que este tipo de delitos generan afectaciones económicas para la dependencia, debido a que OMEJ debe responder por las piezas faltantes detectadas por propietarios al momento de recuperar sus vehículos asegurados.

El titular de la operadora informó que entre las personas detenidas se encuentra un menor de edad, además de otros implicados, y aseguró que la dependencia dará seguimiento legal a cada uno de los casos.

Flores Castañeda afirmó que estos avances forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer las finanzas y mejorar la operación de las distintas dependencias municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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