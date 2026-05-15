Entregan despensas a familias usuarias del Centro Comunitario Zaragoza

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La entrega fue realizada por In Business Woman Magazine en coordinación con Centros Comunitarios del Municipio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La empresa y revista In Business Woman Magazine entregó despensas a familias usuarias del Centro Comunitario Zaragoza, en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios del Gobierno Municipal.

Durante la actividad, representantes municipales y de la empresa destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector empresarial y el Gobierno Municipal para impulsar acciones sociales en beneficio de la comunidad juarense.

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En representación de la directora de la revista, Karla Olivas, acudió Elena Moreno, quien agradeció al Centro Comunitario Zaragoza por facilitar la realización de estas actividades de apoyo social.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, reconoció el compromiso de la empresa con distintos espacios comunitarios de la ciudad y destacó la importancia de generar alianzas con organizaciones que impulsen acciones solidarias.

“Es muy importante seguir construyendo alianzas con organizaciones y empresas que buscan aportar a la comunidad”.

El funcionario señaló que los Centros Comunitarios concentran diariamente actividades para mujeres, madres de familia, emprendedoras, jóvenes y personas usuarias de distintos programas, por lo que este tipo de apoyos contribuyen al fortalecimiento del tejido social.

Durante la jornada se realizó la entrega de despensas a beneficiarias y beneficiarios del Centro Comunitario Zaragoza como parte de las acciones de apoyo alimentario impulsadas en coordinación con el Gobierno Municipal.

Al evento asistieron coordinadores, personal de Centros Comunitarios y usuarios del espacio comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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