Invita Seguridad Vial a curso básico de manejo defensivo en Ciudad Juárez

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Las capacitaciones gratuitas se imparten cada fin de semana en la Escuela Vial para fortalecer la cultura vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial invitó a la ciudadanía a participar en el curso básico de manejo defensivo que imparte el área de Educación Vial durante los fines de semana.

Las sesiones se desarrollan los sábados y domingos de 11:00 a 13:00 horas en las instalaciones de la Escuela Vial, ubicadas sobre Heroico Colegio Militar, casi esquina con avenida Universidad. Las personas interesadas deben acudir con 10 minutos de anticipación y presentar copia de una identificación oficial.

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Durante las capacitaciones se abordan temas relacionados con la conducción defensiva, así como los derechos y obligaciones de quienes circulan por las calles y avenidas de la ciudad.

“El objetivo es lograr un mayor respeto al Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez”.

La corporación informó que en lo que va del año se han impartido 30 cursos de este tipo, con un total de 87 personas beneficiadas, además de capacitaciones especiales dirigidas a empresas.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la cultura vial y reducir incidentes de tránsito en la ciudad.

La dependencia puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 656-737-0334 y 656-737-0335 para solicitar mayor información sobre horarios, requisitos y cursos disponibles.

Asimismo, las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de Educación Vial, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

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