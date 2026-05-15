Avanza construcción del Deportivo Salvarcar con 40% de progreso

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La obra impulsada mediante Presupuesto Participativo contempla espacios deportivos y de convivencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó un avance del 40 por ciento en la construcción del Deportivo Salvarcar, proyecto que se desarrolla mediante el esquema de Presupuesto Participativo en el suroriente de Ciudad Juárez.

La obra se construye en el cruce de las calles Campeche y Niños Héroes, con una inversión de 8 millones 596 mil 133 pesos con 32 centavos.

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El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente se trabaja en la edificación de muros perimetrales de block, además de la colocación de columnas que formarán parte de la estructura principal del inmueble.

“Esta obra corresponde a la primera etapa del proyecto y contempla la construcción de un edificio de un piso”.

El funcionario explicó que el espacio fue solicitado por habitantes del sector con el objetivo de promover actividades deportivas y fortalecer la convivencia entre familias de la zona.

La primera etapa contempla infraestructura destinada al desarrollo de actividades recreativas y comunitarias, como parte de las acciones impulsadas a través de propuestas ciudadanas.

González García señaló que el Gobierno Municipal mantiene la estrategia de ejecutar proyectos que respondan directamente a las necesidades planteadas por la comunidad, especialmente en materia de deporte y recuperación de espacios públicos.

Con este proyecto, la administración municipal busca ampliar la oferta de espacios recreativos y fortalecer el tejido social en colonias del suroriente de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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