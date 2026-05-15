Invita Tesorería Municipal a aprovechar descuentos en módulo móvil del 23 de mayo

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La jornada se realizará en el Centro Comunitario Frida Kahlo con facilidades para pago de predial y multas viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal invitó a las y los contribuyentes a aprovechar la próxima jornada de módulos móviles, que se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en el Centro Comunitario Frida Kahlo.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que el servicio estará disponible de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las instalaciones ubicadas en las calles Soneto 156 y Las 2 Fridas.

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Durante la jornada, las personas podrán realizar pagos del impuesto predial, regularizar adeudos y acceder a descuentos en recargos por rezago, así como facilidades para pagos diferidos.

También estarán disponibles descuentos en multas de vialidad como parte de los apoyos impulsados por el Gobierno Municipal para facilitar el cumplimiento de contribuciones y trámites.

“Los módulos móviles permiten acercar los servicios de la Tesorería a distintos sectores de la ciudad”.

La funcionaria señaló que este programa busca evitar traslados largos a la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, además de facilitar la atención directamente en las colonias.

Romero Aguilar indicó que las jornadas itinerantes han registrado buena participación ciudadana debido a los beneficios y facilidades de pago que se ofrecen a las familias juarenses.

La Tesorería Municipal exhortó a la ciudadanía a acudir con anticipación para aprovechar los descuentos y servicios disponibles durante esta jornada móvil.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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