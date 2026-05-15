Representarán cuatro juarenses a México en Mundial de Hockey en Línea en Alemania

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Los atletas fronterizos competirán en la categoría veteranos +45 del torneo internacional en Garmisch-Partenkirchen.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuatro jugadores juarenses fueron seleccionados para representar a México en el Mundial de Hockey en Línea, que se celebrará del 7 al 14 de junio en la ciudad de Garmisch-Partenkirchen, Alemania.

Los deportistas Javier Macías, Jesús Alemán, Diego Ruvalcaba y Rodrigo Ruvalcaba forman parte del equipo El Paso Inline Hockey y competirán en la categoría veteranos +45 frente a selecciones de distintos países.

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Los atletas fronterizos iniciaron su trayectoria deportiva en la antigua pista de hielo ubicada en una plaza comercial de Ciudad Juárez y posteriormente continuaron practicando en el Tobin Recreational Center, en El Paso, Texas.

Gracias a la cercanía con la base militar Fort Bliss, los jugadores han tenido la oportunidad de competir junto a seleccionados de Estados Unidos y Canadá, experiencia que fortaleció su nivel competitivo en hockey sobre ruedas.

“Los cuatro fronterizos cuentan con larga trayectoria y fueron preseleccionados nacionales desde su juventud”.

Rodrigo Ruvalcaba participará como portero, mientras que Diego Ruvalcaba jugará en la defensa y Javier Macías junto con Jesús Alemán integrarán la ofensiva del representativo mexicano.

El torneo contará con 13 selecciones distribuidas en tres grupos. México competirá en el Grupo C junto a Australia, Austria y España, además de enfrentar a Italia al cierre de la fase de grupos.

La participación nacional iniciará el 7 de junio contra España, continuará el 8 frente a Australia y el 9 ante Austria, antes de cerrar la primera ronda contra Italia, considerado el rival más fuerte del sector.

La selección mexicana fue ubicada en el puesto 11 del ranking del torneo internacional y buscará avanzar a la siguiente ronda frente a algunas de las potencias mundiales de este deporte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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