Invita IMM a integrarse a la Red Nacional “Tejedoras de la Patria”

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El primer encuentro de la red se realizará el 22 de mayo en el Centro Municipal de los Pueblos Originarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) invitó a las juarenses a integrarse a la Red Nacional “Tejedoras de la Patria”, iniciativa impulsada por el Gobierno Federal a través de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, explicó que el propósito de esta red es fortalecer la participación de las mujeres como agentes de cambio en sus comunidades mediante el acompañamiento mutuo y la construcción de redes de apoyo.

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La funcionaria señaló que también se busca ampliar el acceso a información relacionada con servicios de atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género.

El próximo 22 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana, se realizará el primer encuentro de Tejedoras de la Patria en el Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO), ubicado en la colonia Bellavista.

“El objetivo de esta red es que las mujeres funjan como agentes de cambio en sus comunidades”.

Durante el evento se llevará a cabo la toma de protesta de las nuevas integrantes de la red nacional, además de una capacitación impartida por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal.

Las actividades incluirán también la inauguración de una exposición de fotobordado como parte de las acciones culturales y de sensibilización contempladas en el encuentro.

El IMM informó que las mujeres interesadas en participar deben comunicarse antes del miércoles 20 de mayo al teléfono 656-656-2770 para obtener información sobre el registro y actividades del evento.

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