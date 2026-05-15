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Realizan rehabilitación y reforestación en el Monumento Rotario de Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Las acciones incluyeron limpieza, mantenimiento y plantación de árboles y especies ornamentales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos integrales de rehabilitación y reforestación en el Monumento Rotario y sus alrededores, como parte de las acciones permanentes para mejorar espacios públicos e imagen urbana en la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que previamente se llevaron a cabo labores de mantenimiento general del monumento, además de limpieza en la zona para retirar basura y maleza acumulada.

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Como parte de la intervención, cuadrillas municipales efectuaron trabajos de reforestación con especies de ornato y árboles adaptados a las condiciones climáticas de la región.

En total fueron plantados 18 pinos ciprés, 10 árboles palo verde y 20 rosa laurel, con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y mejorar el entorno urbano del sector.

“Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes para rescatar espacios públicos y fortalecer el entorno urbano”.

El funcionario destacó que las especies seleccionadas contribuirán no solo al embellecimiento del área, sino también a la generación de espacios más sustentables y adecuados para la convivencia ciudadana.

La Dirección de Parques y Jardines señaló que este tipo de acciones forman parte de la estrategia municipal orientada al cuidado, conservación y recuperación de áreas verdes en distintos puntos de Ciudad Juárez.

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