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Retiran vehículos y yonke instalado sobre arroyo en la colonia Mariano Escobedo

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El operativo busca prevenir riesgos de inundación y reforzar el reordenamiento urbano previo a la temporada de lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales realizaron un operativo para retirar vehículos y desalojar un yonke que operaba sobre el cauce de un arroyo en la colonia Mariano Escobedo, como parte de las acciones de reordenamiento urbano y prevención ante la próxima temporada de lluvias.

La intervención se efectuó en el cruce de las calles Dr. Arroyo y Juan Mata Ortiz, donde personal municipal retiró unidades y materiales acumulados en una zona considerada de riesgo.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que previamente se habían emitido varias notificaciones al propietario del yonke para que desocupara el espacio, debido a que se encuentra sobre un arroyo y dique.

“Cualquier actividad comercial o de servicios que esté sobre arroyos o diques deberá ser retirada”.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de una estrategia municipal orientada a liberar espacios que podrían generar obstrucciones y aumentar riesgos de inundación durante la temporada de lluvias.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad donde existan denuncias relacionadas con invasiones en arroyos y diques.

Solís Kanahan advirtió que quienes mantengan vehículos, residuos o negocios en estas áreas podrían enfrentar sanciones económicas, además de cargos adicionales por el retiro de materiales.

En este caso, indicó que el yonke intervenido será sancionado por reincidencia, debido a que anteriormente ya se habían realizado notificaciones y una intervención previa.

La multa podría alcanzar aproximadamente 22 mil pesos, además de otros costos relacionados con el volumen de residuos retirados y la superficie ocupada.

Por su parte, Francisco García, encargado de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, informó que también se aplicarán sanciones cercanas a las 100 UMAS, mientras que Desarrollo Urbano impondrá multas adicionales de alrededor de 10 mil pesos.

Las autoridades reiteraron que los operativos de inspección y liberación de espacios continuarán como parte de las acciones preventivas y de ordenamiento urbano en Ciudad Juárez.

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