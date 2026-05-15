Retiran vehículos y yonke instalado sobre arroyo en la colonia Mariano Escobedo

El operativo busca prevenir riesgos de inundación y reforzar el reordenamiento urbano previo a la temporada de lluvias.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales realizaron un operativo para retirar vehículos y desalojar un yonke que operaba sobre el cauce de un arroyo en la colonia Mariano Escobedo, como parte de las acciones de reordenamiento urbano y prevención ante la próxima temporada de lluvias.
La intervención se efectuó en el cruce de las calles Dr. Arroyo y Juan Mata Ortiz, donde personal municipal retiró unidades y materiales acumulados en una zona considerada de riesgo.
El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que previamente se habían emitido varias notificaciones al propietario del yonke para que desocupara el espacio, debido a que se encuentra sobre un arroyo y dique.
“Cualquier actividad comercial o de servicios que esté sobre arroyos o diques deberá ser retirada”.
El funcionario explicó que estas acciones forman parte de una estrategia municipal orientada a liberar espacios que podrían generar obstrucciones y aumentar riesgos de inundación durante la temporada de lluvias.
Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad donde existan denuncias relacionadas con invasiones en arroyos y diques.
Solís Kanahan advirtió que quienes mantengan vehículos, residuos o negocios en estas áreas podrían enfrentar sanciones económicas, además de cargos adicionales por el retiro de materiales.
En este caso, indicó que el yonke intervenido será sancionado por reincidencia, debido a que anteriormente ya se habían realizado notificaciones y una intervención previa.
La multa podría alcanzar aproximadamente 22 mil pesos, además de otros costos relacionados con el volumen de residuos retirados y la superficie ocupada.
Por su parte, Francisco García, encargado de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, informó que también se aplicarán sanciones cercanas a las 100 UMAS, mientras que Desarrollo Urbano impondrá multas adicionales de alrededor de 10 mil pesos.
Las autoridades reiteraron que los operativos de inspección y liberación de espacios continuarán como parte de las acciones preventivas y de ordenamiento urbano en Ciudad Juárez.
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