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Participa IPACULT en concierto para mujeres en proceso de rehabilitación

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Evento “Música a mamá” llevó arte y convivencia al Centro Femenil Reto a la Juventud de México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en el evento “Música a mamá”, realizado en el Centro de Rehabilitación Femenil Reto a la Juventud de México, como parte de las actividades conmemorativas por el Día de las Madres.

La actividad tuvo como propósito acercar expresiones artísticas y culturales a mujeres en proceso de rehabilitación, mediante un espacio de convivencia y acompañamiento emocional.

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En representación de la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, acudió Itzel López, quien destacó la importancia de respaldar iniciativas enfocadas en el bienestar emocional y la integración social a través de la cultura.

Durante el evento, el Cuarteto del Recuerdo ofreció una presentación musical con melodías románticas alusivas al amor y al Día de las Madres.

Las asistentes también tuvieron la oportunidad de solicitar canciones, lo que permitió una interacción cercana entre la agrupación y las mujeres que forman parte del centro de rehabilitación.

El Cuarteto del Recuerdo está integrado por Ángel Piña, Daniel Aguirre, Raymundo Moriel y Edgar Meza, mientras que Jorge Domínguez, Itzel Reza y Andrea Paz participaron como parte del equipo de apoyo.

IPACULT señaló que este tipo de actividades forman parte de su estrategia para impulsar acciones culturales incluyentes y acercar el arte a sectores vulnerables de Ciudad Juárez.

El instituto reiteró su compromiso de colaborar con asociaciones civiles e instituciones para promover espacios culturales orientados al fortalecimiento social y emocional de distintos sectores de la comunidad.

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