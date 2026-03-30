Anuncia Gobierno del Estado cierre de oficinas en Juárez por Semana Santa

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Suspenderán actividades el 2 y 3 de abril en Pueblito Mexicano; mantendrán guardias en servicios esenciales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado informó que suspenderá labores los días jueves 2 y viernes 3 de abril en las oficinas de Pueblito Mexicano, con motivo del periodo de Semana Santa.

Las actividades se reanudarán el lunes 6 de abril en su horario habitual de 8:00 a 16:00 horas, por lo que autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a planificar con anticipación sus trámites y pagos.

“Se invita a la ciudadanía a planificar con anticipación sus trámites y pagos, así como a aprovechar las herramientas digitales”.

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Durante los días de cierre, el Registro Civil contará con personal de guardia para atender casos urgentes, como defunciones y matrimonios, mientras que otros servicios podrán realizarse mediante cajeros automáticos ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá guardias permanentes, con el fin de atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el periodo vacacional.

En el caso de Recaudación de Rentas, se informó que brindará atención normal hasta el miércoles 1 de abril, manteniendo disponible su plataforma digital para agendar citas y realizar trámites en línea.

“Durante el periodo de suspensión… se recomienda el uso de herramientas digitales para evitar contratiempos”.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Licencias solo permitirá la programación de citas para fechas posteriores, mientras que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos suspenderá atención presencial, habilitando únicamente sus canales digitales.

Las autoridades estatales reiteraron que los servicios en línea permanecerán activos, como alternativa para garantizar la continuidad de trámites durante los días de asueto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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