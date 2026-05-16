Promueve Salud Municipal una vejez activa y saludable en Ciudad Juárez

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Dependencia exhorta a fortalecer hábitos preventivos y el bienestar físico y emocional de las personas adultas mayores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal llamó a fortalecer las acciones preventivas y los hábitos saludables para que las personas adultas mayores puedan disfrutar de una vida plena, activa y segura.

La dependencia destacó que mantener una vejez saludable permite conservar la independencia, el bienestar emocional y una mejor calidad de vida, al señalar que el envejecimiento no necesariamente está relacionado con enfermedades o limitaciones.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, subrayó la importancia de adoptar medidas de autocuidado y acudir periódicamente a revisiones médicas.

“Envejecer de manera saludable es posible cuando mantenemos hábitos adecuados y damos prioridad a la prevención. Una alimentación balanceada, la actividad física, el descanso y el cuidado de la salud mental son claves para conservar la calidad de vida en esta etapa”, expresó.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la dependencia se encuentran mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física acorde a las capacidades de cada persona, dormir adecuadamente y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Asimismo, Salud Municipal destacó la importancia de fortalecer la convivencia familiar y social para prevenir el aislamiento y favorecer el bienestar emocional de las personas mayores.

La dependencia también exhortó a la ciudadanía a realizar chequeos médicos periódicos para detectar y controlar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, osteoporosis y padecimientos cardiovasculares.

En materia de salud mental, se recomendó mantener actividades recreativas, ejercicios de estimulación cognitiva y redes de apoyo emocional para prevenir problemas como depresión, ansiedad y pérdida de memoria.

Además, la Dirección de Salud Municipal llamó a implementar medidas preventivas dentro del hogar para evitar caídas y accidentes, como mantener espacios iluminados, utilizar calzado adecuado, instalar pasamanos y retirar objetos que puedan provocar tropiezos.

Finalmente, la dependencia reconoció el valor y experiencia de las personas adultas mayores, al promover acciones que fortalezcan su participación activa dentro de la familia y la comunidad.

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