Emite DABA recomendaciones para proteger a las mascotas ante el frío extremo en Juárez

Autoridades advierten que las bajas temperaturas pueden provocar enfermedades graves e incluso la muerte de animales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Ante el pronóstico de bajas temperaturas a partir del próximo lunes, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) emitió una serie de recomendaciones preventivas para proteger a las mascotas del frío extremo y evitar afectaciones a su salud, algunas de ellas potencialmente mortales.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, señaló que es fundamental que las mascotas que permanecen en el exterior cuenten con un espacio adecuado para resguardarse, protegido del viento y la humedad, además de evitar que se encuentren mojadas o expuestas a condiciones de congelación.

Indicó que el agua y el alimento deben colocarse en sitios seguros y cubiertos, y que los dueños deben vigilar cualquier cambio en el estado de salud de los animales, ya que las bajas temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias y otros padecimientos.

La funcionaria hizo un llamado especial a la ciudadanía para revisar los vehículos antes de encenderlos, debido a que los gatos suelen refugiarse cerca del motor para protegerse del frío, lo que representa un riesgo grave.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que extreme precauciones y así evitemos enfermedades en las mascotas”.

En cuanto a los niveles de riesgo por temperatura, la DABA explicó que entre 12 y 15 grados centígrados no existe peligro, pero cuando el termómetro desciende entre 7 y 10 grados, comienza el riesgo para perros de razas pequeñas y medianas.

Agregó que entre 1 y 4 grados centígrados, el frío puede afectar a perros de cualquier tamaño, mientras que de -1 a -4 grados centígrados las condiciones resultan peligrosas para todas las mascotas. Con temperaturas de -6 a -9 grados, el riesgo es extremo para razas pequeñas, y a -12 grados centígrados, el peligro es extremo sin distinción de tamaño o especie.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal reiteró el llamado a la población para brindar protección y cuidados oportunos durante la temporada invernal, subrayando que las mascotas dependen completamente de la responsabilidad de sus dueños frente a condiciones climáticas adversas.

