Donan mercados populares de Juárez 19 mil 500 juguetes a la campaña Santa Bombero

Comerciantes de distintos sectores se sumaron a la colecta para beneficiar a niñas y niños el próximo 24 de diciembre

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Locatarios de mercados populares de distintos puntos de Ciudad Juárez realizaron la donación de 19 mil 500 juguetes para la campaña Santa Bombero, los cuales serán entregados a niñas y niños de escasos recursos el próximo 24 de diciembre.

La entrega se realizó mediante una caravana que partió de la Dirección de Regulación Comercial hacia las instalaciones de la Dirección de Protección Civil, donde se concentraron los juguetes que formarán parte del tradicional evento navideño.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó que la campaña Santa Bombero cuenta con 86 años de historia y subrayó la relevancia de la aportación realizada por los comerciantes.

“Esto viene a sumar a la causa del Santa Bombero, una entrega que se llevará a cabo este próximo 24 de diciembre por parte del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar”, expresó.

Ortiz Orpinel resaltó que esta donación refleja la coordinación entre comerciantes y el Gobierno Municipal, lo que permitirá llevar un momento de alegría a miles de niñas y niños durante la Navidad.

El titular de Regulación Comercial, Óscar Guevara, informó que participaron alrededor de 60 mercados ubicados en sectores como Anapra, los Kilómetros, Riberas del Bravo, Oaxaca, El Chamizal, Zaragoza y la Zona Centro, cuyos locatarios se organizaron para reunir los juguetes.

Por su parte, el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, recordó que la campaña Santa Bombero se ha mantenido de forma ininterrumpida por más de ocho décadas y señaló que esta donación fortalece el objetivo de alcanzar la meta para la entrega que se realizará en el Parque DIF.

Asimismo, Lorenzo Muñoz, líder de los mercados Baeza y Ponciano Arriaga, destacó la colaboración constante entre los comerciantes, la Dirección de Regulación Comercial y la administración municipal, al señalar que cada año se suman a esta causa para apoyar a las colonias con mayores necesidades.

Con esta aportación, los mercados populares de Ciudad Juárez refrendaron su compromiso social y su participación activa en una de las campañas solidarias más emblemáticas de la ciudad, orientada a brindar una Navidad con mayor bienestar a la niñez juarense.

