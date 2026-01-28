Movil - LB1A -
enero 28, 2026 | 12:12
Estado

Dialogan autoridades culturales con colectivos de cultura urbana en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Escuchan propuestas de cerca de 75 grupos que impulsan expresiones artísticas desde el espacio público.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Autoridades municipales sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de colectivos de cultura urbana, con el objetivo de escuchar de primera mano sus inquietudes, necesidades y propuestas, así como explorar mecanismos de colaboración institucional.

El encuentro fue encabezado por la titular de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, y por la regidora Martha Patricia Mendoza, coordinadora de la Comisión Edilicia de Cultura, quienes dialogaron con representantes de aproximadamente 75 grupos culturales de la ciudad.

Durante la reunión participaron colectivos vinculados a diversas expresiones urbanas, entre ellas el movimiento pachuco, el danzón, el arte urbano, el break dance y la producción musical de hip hop, manifestaciones que forman parte del paisaje cultural contemporáneo de Ciudad Juárez.

Las y los asistentes plantearon temas relacionados con condiciones de trabajo, necesidades de infraestructura, reconocimiento institucional y posibilidades de colaboración, en un espacio concebido no solo como informativo, sino como un ejercicio de retroalimentación directa entre autoridades y creadores.

Desde la perspectiva institucional, el diálogo permitió reconocer el papel que estos colectivos desempeñan en la vida cultural de la ciudad, así como su aportación a la construcción de una imagen positiva de Juárez desde el ámbito comunitario y artístico.

Las y los participantes coincidieron en la importancia de generar vínculos permanentes que fortalezcan sus proyectos, amplíen los espacios de participación y contribuyan al desarrollo de una política cultural más incluyente.

Por su parte, el IPACULT reiteró la disposición de mantener canales abiertos de comunicación con los colectivos de cultura urbana, al considerar estas expresiones como parte fundamental del tejido social y creativo de la frontera.

