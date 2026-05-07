Detectan y detienen a presunta banda de robo de autopartes en corralón municipal

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El sistema de videovigilancia permitió ubicar a los sospechosos dentro del corralón de OMEJ en Granjas Polo Gamboa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) informó sobre la detección y detención de una presunta banda dedicada al robo de autopartes al interior del corralón de Pemex, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles, cuando personal encargado del monitoreo identificó a varias personas sustrayendo piezas de vehículos resguardados en las instalaciones municipales.

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Tras la alerta generada por el sistema de videovigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y realizaron la intervención correspondiente.

Los agentes aseguraron a los presuntos responsables en posesión de diversas autopartes, entre ellas catalizadores, baterías, rines y llantas, según informó el titular de la OMEJ, Jaime Flores Castañeda.

“La instalación de sistemas de videovigilancia y el fortalecimiento de los protocolos de seguridad han permitido actuar de manera oportuna ante situaciones irregulares”, señaló el funcionario.

La dependencia indicó que en los últimos meses se han reforzado las medidas de seguridad en los distintos corralones municipales con el objetivo de proteger los vehículos bajo resguardo y prevenir actos delictivos.

Asimismo, se destacó que el monitoreo permanente de cámaras ha permitido mejorar la capacidad de reacción ante incidentes dentro de las instalaciones administradas por la OMEJ.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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