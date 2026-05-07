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Promueve IMIP uso de especies endémicas para fortalecer áreas verdes en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El instituto impulsa la plantación de vegetación adaptada al desierto para mejorar el entorno urbano y ambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) exhortó a la ciudadanía a promover la plantación de árboles y especies vegetales endémicas, nativas y adaptadas al clima desértico de Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer el ecosistema urbano y contribuir al cuidado ambiental.

A través de la Paleta Vegetal de Ciudad Juárez, el organismo pone a disposición de la comunidad una guía especializada con recomendaciones sobre las especies más adecuadas para la región, considerando las condiciones climáticas y ambientales de la frontera.

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El director general del IMIP, Roberto Mora Palacios, destacó que el uso de vegetación nativa permite desarrollar proyectos urbanos más sostenibles y resilientes frente a las altas temperaturas y los efectos del cambio climático.

“Invitamos a las y los juarenses a sumarse a la construcción de una ciudad más verde y resiliente, utilizando especies endémicas que se adapten naturalmente a nuestro entorno”, expresó.

La publicación elaborada por el instituto incluye una selección de plantas endémicas, nativas, cosmopolitas y de fácil adaptación, priorizando aquellas que ayudan a regular la temperatura, conservar el ciclo del agua y reducir contaminantes ambientales.

Además, el documento busca fomentar la creación de áreas verdes sostenibles y mejorar la integración de la vegetación en distintos espacios urbanos de Ciudad Juárez.

La Paleta Vegetal también está dirigida a desarrolladores, instituciones y colectivos, con el propósito de facilitar la toma de decisiones al momento de diseñar proyectos de reforestación o paisajismo urbano.

El IMIP informó que la guía puede descargarse gratuitamente en formato digital a través de su portal oficial.

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