Transforman vecinos y Municipio espacios públicos en Colonial del Sur con “Juárez Amanece Limpio”

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Residentes y personal de Atención Ciudadana participaron en labores de limpieza y mejoramiento urbano al suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de Atención Ciudadana del Suroriente y habitantes de la colonia Colonial del Sur participaron en una jornada de limpieza y mejoramiento urbano como parte del programa municipal “Juárez Amanece Limpio”.

El titular de la dependencia, Víctor Valencia Carrasco, señaló que estas actividades forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para fortalecer el entorno urbano y mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.

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Durante la jornada se realizaron labores de limpieza en calles y espacios comunes, mediante la colaboración entre trabajadores municipales y residentes del sector.

Valencia Carrasco destacó que además de mejorar la imagen urbana, este tipo de acciones buscan fortalecer el compromiso comunitario y fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

“Cuando ciudadanía y Gobierno trabajan juntos, podemos transformar nuestros espacios y construir una mejor ciudad para todas y todos”.

El funcionario reconoció la participación activa de las familias de Colonial del Sur, quienes se sumaron a las labores desarrolladas durante la jornada de limpieza.

Las autoridades municipales informaron que las actividades continuarán en distintos sectores de la ciudad, invitando a más habitantes a integrarse al programa “Juárez Amanece Limpio”.

El Gobierno Municipal reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para rehabilitar colonias, fortalecer el sentido de pertenencia y promover entornos más limpios y seguros para la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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