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Llama Seguridad Vial a conducir con precaución por obras en avenida Tecnológico

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Trabajos de conexión de agua afectarán circulación en sentido de sur a norte durante los próximos dos meses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución sobre la avenida Tecnológico, en sentido de sur a norte, debido a trabajos de conexión de agua que se realizarán en un tramo de 880 metros lineales.

La corporación informó que las obras comenzarán este jueves 7 de mayo y permanecerán hasta el próximo 7 de julio, específicamente después de la glorieta del kilómetro 20.

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Ante las labores de infraestructura, Seguridad Vial pidió a los automovilistas atender la señalización preventiva y seguir las indicaciones de los agentes viales, con el objetivo de evitar accidentes y mantener el flujo vehicular en la zona.

La dependencia municipal recomendó además no exceder los límites de velocidad y conducir con cortesía y respeto mientras se desarrollan los trabajos.

“La corporación trabaja ‘Por una mejor cultura vial’”.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan disminuir incidentes y fomentar mayor conciencia y responsabilidad entre quienes transitan por las vialidades de Ciudad Juárez.

Seguridad Vial reiteró el llamado a extremar precauciones durante el periodo de obras, ya que podrían registrarse modificaciones temporales en la circulación vehicular sobre este tramo de la avenida Tecnológico.

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