Avanza limpieza en la colonia Terranova como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”

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Regulación Comercial y vecinos trabajan en conjunto para rehabilitar espacios públicos antes de la jornada del próximo sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias municipales continúan con las labores de limpieza y rehabilitación de espacios públicos en distintas colonias de Ciudad Juárez como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”, informó la Dirección de Regulación Comercial.

El titular de la dependencia, Oscar Guevara Ramírez, señaló que actualmente los trabajos se concentran en la colonia Terranova, donde se realizan acciones coordinadas con habitantes del sector para mejorar las condiciones del entorno.

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El funcionario destacó que las y los vecinos se han sumado activamente a las jornadas de limpieza, reflejando interés por mantener libres de basura y escombro las áreas públicas de la colonia.

Guevara Ramírez indicó que en algunos puntos ha sido necesario utilizar maquinaria pesada debido a la cantidad de residuos acumulados, particularmente en un dique cercano cuya limpieza fue solicitada por residentes del sector.

“Estamos contentos y trabajando, siguiendo la indicación directa del Presidente Pérez Cuéllar”.

Las labores se desarrollan en coordinación con personal de la Dirección de Limpia, quienes participan en las acciones de retiro de escombro y rehabilitación de espacios públicos en esta zona de la ciudad.

El titular de Regulación Comercial señaló que existe buena respuesta ciudadana al programa, especialmente mediante la participación en el punto de destilichadero habilitado para la colonia.

“La mayoría de las y los residentes han acudido al punto de destilichadero”.

Las autoridades municipales informaron que estas acciones forman parte de las actividades previas a la jornada programada para el próximo sábado 9 de mayo, enfocada en mantener espacios públicos limpios y seguros para la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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