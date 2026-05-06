Prepara Gobierno Municipal festejos por el Día de las Madres en Ciudad Juárez

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Autoridades municipales realizarán eventos masivos, entrega de alimentos y actividades artísticas durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social sostuvieron una reunión con el director general de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, para revisar las actividades programadas por el Gobierno Municipal durante mayo, especialmente las relacionadas con la celebración del Día de las Madres.

En el encuentro participaron el coordinador de la comisión, Pedro Alberto Matus Peña, así como las regidoras María Dolores Adame Alvarado y Luz Clara Cristo Sosa, quienes solicitaron detalles sobre los eventos organizados para conmemorar esta fecha.

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Las actividades iniciarán el próximo sábado con un desayuno masivo en el Salón Las Anitas a las 11:30 de la mañana, donde se prevé la asistencia de aproximadamente cinco mil madres de familia.

El evento contará con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y estará dirigido a integrantes de comités vecinales y ciudadanía en general. Además de la entrega de alimentos, se realizará un programa artístico con participación de talento local y la presentación del grupo Los Frontera.

Ese mismo sábado, a las 5:00 de la tarde, se desarrollará otra celebración en el Polideportivo La Montada con características similares, con el objetivo de ampliar el alcance de las actividades conmemorativas.

“Se prevé la participación de aproximadamente cinco mil madres de familia”.

Para el domingo, el Presidente Municipal y su esposa Rubí Enríquez encabezarán la entrega de rosas en distintos puntos de Ciudad Juárez, entre ellos restaurantes, tianguis y cruceros de la ciudad.

Las autoridades municipales señalaron que estas actividades forman parte de las acciones de convivencia y reconocimiento dirigidas a las madres juarenses durante su celebración.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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