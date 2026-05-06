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Inauguran Expo Eléctrica 2026 en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Autoridades municipales y sector empresarial destacan el crecimiento industrial y económico de la ciudad durante la apertura del evento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Expo Eléctrica 2026 fue inaugurada este miércoles en las instalaciones del Centro de Convenciones Injectronic, evento organizado por Grupo Miscelec que reúne a proveedores y representantes del sector eléctrico e industrial en Ciudad Juárez.

Durante la ceremonia inaugural, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó el compromiso de continuar impulsando el crecimiento y transformación de la ciudad mediante el fortalecimiento de empresas locales y proyectos de desarrollo económico.

“Existe el compromiso de seguir construyendo y transformando nuestra ciudad”.

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El funcionario, en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, reconoció la trayectoria de Grupo Miscelec y de su presidente, Sergio Huerta, por los 35 años de presencia de la empresa en el mercado local, estatal y nacional.

Ortiz Orpinel señaló que empresas juarenses como Miscelec representan el carácter resiliente y emprendedor de Ciudad Juárez, además de contribuir al posicionamiento de la ciudad a nivel nacional mediante el desarrollo económico e industrial.

Por su parte, Sergio Huerta agradeció a colaboradores, clientes y proveedores por formar parte de la historia de la empresa, destacando que el crecimiento alcanzado ha sido resultado del compromiso, la actitud de servicio y el trabajo conjunto.

El presidente de Grupo Miscelec indicó que durante estas más de tres décadas la compañía ha enfrentado distintos retos y desafíos, consolidándose como referente dentro del sector.

“Hoy no solamente son un referente en la economía de nuestro municipio”.

La Expo Eléctrica 2026 tiene como propósito reunir proveedores y empresas especializadas para ofrecer productos y servicios con altos estándares de calidad, actividades que continuarán durante este miércoles y jueves 7 de mayo.

En el evento participaron representantes de organismos empresariales, instituciones educativas y autoridades municipales y estatales, entre ellos integrantes de COPARMEX Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Secretaría de Economía.

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