Dan mantenimiento integral al camellón de Rincón de la Extremadura

Publicidad - LB2 -

Parques y Jardines realizó labores de limpieza, poda y retiro de residuos en el sur de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de mantenimiento integral en el camellón central de la calle Rincón de la Extremadura, al sur de la ciudad, como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y conservar los espacios públicos.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las cuadrillas realizaron labores de corte de hierba, poda formativa de árboles y retiro de residuos generados durante las actividades de limpieza.

- Publicidad - HP1

Las acciones forman parte del programa continuo de atención a parques, camellones y áreas verdes implementado por la Dirección General de Servicios Públicos, con el propósito de ofrecer entornos más limpios y seguros para la ciudadanía.

El funcionario destacó que estos trabajos también contribuyen al cuidado del medio ambiente y al bienestar de las familias juarenses que utilizan los espacios públicos de la ciudad.

“La dependencia continuará trabajando de manera constante en la conservación de los espacios públicos”.

Asimismo, Zamarrón Saldaña hizo un llamado a la población para colaborar en el cuidado de las áreas verdes, evitando arrojar basura y reportando cualquier situación que requiera atención por parte de las autoridades municipales.

La Dirección de Parques y Jardines informó que continuará desarrollando labores de mantenimiento en distintos sectores de Ciudad Juárez como parte de la estrategia de conservación urbana impulsada por el Municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.