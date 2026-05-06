Aplica DABA 791 vacunas y 265 microchips durante abril en Ciudad Juárez

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La dependencia municipal realizó campañas de atención animal, esterilizaciones, adopciones y acciones legales en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal informó que durante abril llevó a cabo diversas campañas y acciones enfocadas en la protección y atención de mascotas en Ciudad Juárez, logrando la aplicación de 791 vacunas y 265 microchips.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, detalló que además se realizaron 37 esterilizaciones y mil 423 aplicaciones de producto contra la garrapata como parte de las jornadas desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.

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Las actividades se efectuaron en colonias como Rincones de Cartagena, Cerradas del Parque etapa 3 y en espacios públicos como el Parque Centeno y el Parque del Pulpo, así como durante la Cruzada por el Reciclaje.

La funcionaria informó que durante el mes también se realizaron acciones legales y de protección animal en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y la Guardia Nacional.

Como resultado de estos operativos, se efectuaron 10 cateos, fueron asegurados 40 animales, se aplicaron 31 multas y se atendieron 401 denuncias relacionadas con maltrato o situaciones de riesgo para mascotas.

“Gracias a todas y todos los que hacen posible este trabajo, adoptando, participando, denunciando y cuidando de nuestros animales”.

DABA también desarrolló actividades educativas en escuelas y espacios comunitarios para fomentar el respeto y cuidado animal, visitando planteles como la Secundaria Federal No. 7, las primarias Rubén Valenzuela Villa, Sierra Vista y Agustín Melgar, así como jardines de niños y centros comunitarios.

La dependencia destacó además la realización de actividades por el Día de las Buenas Acciones 2026, donde se promovió la adopción responsable de mascotas.

Durante estas jornadas se concretaron 35 adopciones de perros y gatos, además de recaudarse alimento destinado al Banco de Alimentos.

“También participamos en la Carrera por el Reciclaje, organizada por la Dirección de Ecología”.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal resaltó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para fortalecer el bienestar animal y promover una cultura de responsabilidad entre la ciudadanía juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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