Invitan a participar en la carrera “Patitas a la Meta” en El Chamizal

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El evento familiar y deportivo promoverá el bienestar animal y la activación física este sábado en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El parque El Chamizal será sede este sábado de la carrera “Patitas a la Meta”, organizada por la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, evento que busca promover la activación física y crear conciencia sobre el bienestar de las mascotas.

La actividad iniciará a las 7:00 de la mañana, aunque previamente se realizará una sesión de activación física a las 6:45, teniendo como punto de reunión las instalaciones de AquaDif.

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La carrera contará con un recorrido de 3 kilómetros dentro de El Chamizal, en una ruta considerada segura para corredores y mascotas, donde se espera la participación de cientos de personas acompañadas de sus perros.

Los organizadores informaron que lo recaudado será destinado a la organización del próximo Congreso de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies, que tendrá como sede Ciudad Juárez.

Además de la competencia pedestre, el evento contará con módulos de vacunación, desparasitación gratuita, aplicación de microchips y zonas especiales de hidratación para mascotas.

“El evento busca fomentar la activación física y crear conciencia sobre el bienestar de las mascotas”.

La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies recomendó a las personas asistentes acudir con sus perros utilizando correa y mantener limpio el recinto durante la jornada. También pidió que las mascotas inquietas utilicen bozal para prevenir accidentes.

Las inscripciones continúan abiertas y el costo del kit es de 350 pesos, el cual incluye playera, número de corredor y medalla conmemorativa.

La entrega de kits se realizará entre jueves y viernes en la Clínica Veterinaria San Ángel, ubicada en Valentín Fuentes y Simona Barba, en Plaza La Esquina.

La presentación oficial de la carrera se realizó en la sala de prensa del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez, con la participación de representantes del IMDEJ y directivos de la asociación organizadora.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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