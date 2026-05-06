Impulsan inclusión laboral de personas con discapacidad en Ciudad Juárez

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Regidores y Desarrollo Económico analizan estrategias para ampliar oportunidades de empleo mediante el diplomado Empodera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables sostuvieron una reunión con personal de la Dirección General de Desarrollo Económico y representantes de la asociación civil Juntos, con el objetivo de impulsar acciones enfocadas en la inclusión laboral de personas con discapacidad.

En el encuentro participaron la coordinadora de la comisión, Dina Salgado Sotelo, junto con los regidores Martha Patricia Mendoza Rodríguez y Alejandro Alberto Jiménez Vargas, además de la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, y Guadalupe Sánchez, representante de Juntos A.C.

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Durante la reunión se presentó el diplomado Empodera, programa orientado a fortalecer las habilidades y capacidades de personas con discapacidad para facilitar su acceso al mercado laboral.

La regidora Dina Salgado explicó que se busca generar coordinación con Desarrollo Económico para ampliar oportunidades mediante espacios en bazares y la bolsa de trabajo municipal, favoreciendo así la integración productiva de este sector de la población.

La edil destacó que las personas con discapacidad cuentan con capacidades y potencial para desempeñar diversas actividades laborales, además de aspirar a una mayor independencia y mejor calidad de vida.

“Las personas con discapacidad cuentan con habilidades y potencial para desempeñar diversas actividades laborales”.

Por su parte, Guadalupe Sánchez informó que el diplomado Empodera tiene una duración de 120 horas y está enfocado en el desarrollo de competencias personales, familiares y sociales mediante técnicas de desarrollo humano.

El programa cuenta con certificación de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo, encargado de emitir las constancias correspondientes a quienes concluyen la formación.

Las autoridades señalaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad mediante herramientas que les permitan acceder a mayores oportunidades de empleo en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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