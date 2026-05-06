Realizarán mañana sorteo de grupos de la Xokerball Americup 2026 en Ciudad Juárez

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Dieciséis selecciones internacionales conocerán este jueves a sus rivales para el torneo que se disputará en la Plaza de la Mexicanidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este jueves 7 de mayo se llevará a cabo el sorteo oficial de grupos de la Xokerball Americup 2026, torneo internacional que tendrá como sede Ciudad Juárez del 20 al 24 de mayo en la Plaza de la Mexicanidad.

La rifa será transmitida en vivo a través de las redes sociales de Xplora Americup a partir de la 1:00 de la tarde, donde representantes de 16 países conocerán a sus rivales para la fase inicial de la competencia.

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El torneo estará conformado por cuatro grupos de cuatro selecciones, con la participación de México como país anfitrión, además de Brasil, Chile, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Colombia, Bélgica, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Haití y Guatemala.

Los organizadores informaron que ya arribaron mil 500 metros cuadrados de pasto profesional a la Plaza de la Mexicanidad, donde se iniciará la instalación del estadio temporal que albergará a aproximadamente 3 mil personas.

El recinto contará además con más de 300 metros de pantallas, audio e iluminación profesional, así como áreas destinadas a alimentos y bebidas para las y los asistentes.

“Los representantes de 16 países están esperando saber contra quién van a competir”.

La entrada a todos los encuentros será gratuita, mientras que los partidos se desarrollarán en distintos horarios, iniciando a las 9:00 de la mañana, 12:00 del mediodía, 6:00 de la tarde y 10:00 de la noche.

México buscará defender el título obtenido en la edición anterior frente a selecciones internacionales que competirán en esta nueva edición del certamen deportivo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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