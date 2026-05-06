Lleva Centros Comunitarios plática sobre alimentación saludable y sexualidad a estudiantes de primaria

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Personal médico del programa “Médico a Tu Puerta” impartió orientación preventiva en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios, a través de la Coordinación Médica y el programa “Médico a Tu Puerta”, impartió una plática informativa sobre alimentación saludable y educación sexual a estudiantes de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.

Durante la actividad, personal médico y de apoyo ofreció orientación relacionada con el Plato del Buen Comer, hábitos saludables, higiene personal y conocimientos básicos sobre el cuidado del cuerpo y el respeto hacia sí mismos y los demás.

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La jornada tuvo como propósito fomentar estilos de vida saludables desde edades tempranas, además de acercar herramientas de prevención y orientación a niñas y niños del plantel educativo.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de llevar este tipo de programas directamente a las escuelas para fortalecer el bienestar integral de la niñez juarense.

“Buscamos generar conciencia en niñas y niños sobre la importancia de cuidar su salud física y emocional desde temprana edad”.

El funcionario señaló que mediante el programa “Médico a Tu Puerta” se trabaja para acercar servicios de salud y orientación preventiva a distintos sectores de la población.

La dependencia municipal informó que continuará realizando actividades informativas y preventivas en escuelas y colonias de la ciudad, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida entre las familias juarenses.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de prevención y promoción de la salud impulsada por el Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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