Invita IPACULT al Primer Encuentro Danzonero Ciudad Juárez 2026

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El evento reunirá agrupaciones de Ciudad Juárez y El Paso para promover el danzón como patrimonio cultural y espacio de convivencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez anunció la realización del Primer Encuentro Danzonero Ciudad Juárez 2026, actividad que busca fortalecer y preservar esta expresión tradicional de la cultura popular mediante la participación de agrupaciones locales y de la región fronteriza.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 17 de mayo a partir de las 3:00 de la tarde en la Gran Plaza Juan Gabriel, frente a la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”, espacio que será escenario de música en vivo, baile y convivencia social.

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El evento reunirá por primera vez a grupos danzoneros de Ciudad Juárez y El Paso, quienes presentarán diversas propuestas coreográficas y participarán en un baile social acompañado por música en vivo.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de impulsar espacios que fortalezcan la participación ciudadana y preserven tradiciones culturales como el danzón, al considerarlo parte de la identidad histórica y comunitaria de la región.

Por su parte, el maestro Juan Gerardo Álvarez Antuna, instructor de las clases gratuitas de danzón impartidas en la Sala de Arte “Tin Tan”, informó que se prevé la participación de alrededor de 10 agrupaciones y una asistencia cercana a las 100 personas.

“El danzón continúa siendo una manifestación viva que une generaciones y comunidades”.

Entre los grupos participantes se encuentran el Grupo de Danzón de la Sala de Arte Tin Tan, Paso del Norte de Época de Oro, Danzoneros Nereidas de Ciudad Juárez, Grupo Mocambo, la Secundaria Técnica No. 73 y colectivos de maestras jubiladas y talleres de Bellas Artes.

Las autoridades culturales señalaron que el encuentro representa una oportunidad para reconocer el valor del danzón como patrimonio cultural, además de fortalecer su presencia en la vida cotidiana de la frontera.

La invitación permanece abierta al público en general para asistir y disfrutar de una jornada dedicada a la música, la tradición y la convivencia social en el centro histórico de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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