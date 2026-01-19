Evalúa Cruz Pérez Cuéllar impacto del primer año de Trump en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde señala una relación compleja, pero con efectos moderados para la frontera.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – A un año de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que el impacto para esta frontera ha sido menor al que se anticipaba, pese a un contexto internacional marcado por tensiones económicas y comerciales.

El presidente municipal calificó la gestión del mandatario estadounidense como compleja, al señalar que existía preocupación por posibles deportaciones masivas y un incremento significativo de aranceles que afectaran directamente a la economía local, escenarios que finalmente no se materializaron en la magnitud prevista.

“Al llegar Trump a la Casa Blanca esperábamos deportaciones masivas y un incremento importante en los aranceles en perjuicio de la economía local, sin embargo, no ha sido así, al menos no en las proporciones que esperábamos”, expresó.

Pérez Cuéllar indicó que el último año ha representado retos económicos no solo para México, sino a nivel global, y reconoció que algunas de las políticas implementadas desde Estados Unidos han generado una desaceleración económica, con efectos en la actividad productiva de la región fronteriza.

No obstante, el alcalde sostuvo que existe expectativa positiva ante la eventual revisión del Tratado de Libre Comercio, al considerar que podría abrir un nuevo escenario de oportunidades para la industria y el empleo en Ciudad Juárez.

El edil destacó que la relación económica entre México y Estados Unidos se basa en una interdependencia productiva, particularmente en la frontera, donde el intercambio comercial es constante y bilateral.

“Aquí hay una codependencia económica, nosotros no solo les compramos, también les vendemos”, afirmó.

Finalmente, Pérez Cuéllar señaló que, si bien el balance general ha sido estable, Ciudad Juárez tiene condiciones para mejorar su desempeño económico, siempre que se mantenga el diálogo y la cooperación binacional en materia comercial e industrial.

