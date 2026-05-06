Capacitan a personal de la Unidad Médica Municipal en derechos humanos

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Dirección de Derechos Humanos y Dirección de Salud impartieron formación sobre atención digna y obligaciones del servicio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Derechos Humanos, en coordinación con la Dirección de Salud, impartió una capacitación en la Unidad Médica Municipal Santiago Troncoso enfocada en conceptos generales de derechos humanos y su aplicación dentro del servicio público.

El titular de la Dirección de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, informó que la actividad tuvo como propósito fortalecer los conocimientos del personal médico y administrativo sobre las obligaciones que tienen como representantes del Estado frente a la ciudadanía.

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Durante la jornada se abordaron principios fundamentales como dignidad, igualdad y no discriminación, destacando la importancia de que estos criterios orienten el actuar diario de quienes brindan atención pública.

El funcionario señaló que comprender los derechos humanos representa una herramienta fundamental para garantizar una atención respetuosa, legal y adecuada dentro de las unidades médicas municipales.

“Comprender los derechos humanos es el primer paso para garantizar que la atención sea siempre respetuosa y apegada a la legalidad”.

La capacitación también incluyó una reflexión sobre la responsabilidad ética que implica el desempeño dentro del servicio público, particularmente en áreas relacionadas con la atención directa a la ciudadanía.

La Dirección de Derechos Humanos destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de formación continua y profesionalización del personal municipal, con el objetivo de fortalecer la calidad en los servicios ofrecidos a la comunidad juarense.

“El servicio público es el canal directo para hacer valer los derechos de la comunidad”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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