Participan estudiantes de preescolar en actividades culturales del IPACULT

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Niñas y niños del Jardín de Niños Vicente Suárez recorrieron espacios históricos y artísticos de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez fortaleció sus actividades de vinculación educativa con la participación de estudiantes del Jardín de Niños Vicente Suárez en una jornada cultural realizada en distintos espacios históricos y artísticos de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, donde cerca de 60 niñas y niños recorrieron diversas galerías en un entorno interactivo y didáctico orientado al aprendizaje cultural y artístico.

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Durante el recorrido, las y los estudiantes conocieron representaciones emblemáticas como Paquimé, las cabezas colosales y la Piedra del Sol, despertando interés por la historia y las raíces culturales de la región.

La jornada concluyó con la presentación de la obra de teatro de títeres “El Gran Árbol”, interpretada por la compañía La Charca, mediante la cual se abordó la importancia del cuidado del medio ambiente.

Como parte de las actividades formativas, el grupo también visitó la antigua Presidencia Municipal, donde fueron recibidos por el historiador Antonio Ramos Solís, caracterizado como el coronel Rosendo Martínez “Don Chendo”.

“El contacto temprano con el arte contribuye significativamente a la formación de ciudadanos sensibles y comprometidos”.

Durante la visita, las niñas y niños conocieron espacios representativos como la sala de cabildo, la antigua presidencia y la oficina presidencial, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia hacia la ciudad.

El IPACULT destacó que estas actividades forman parte de la estrategia municipal para acercar el arte, la cultura y la historia a las nuevas generaciones, promoviendo experiencias educativas que contribuyan al desarrollo integral de la niñez juarense.

Las autoridades culturales señalaron que este tipo de iniciativas buscan fomentar desde edades tempranas el interés por el patrimonio histórico y artístico de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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